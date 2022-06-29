Güney Kıbrıs’ta bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi!

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29/06/2022

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Güney Kıbrıs’ta bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi!

Güney Kıbrıs’ta son haftalarda Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle, yarından itibaren bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararda eczane, sağlık ocağı ve Covid-19 testi yapılan yerlerde maske takılmasını zorunlu hale getirdiğini yazdı.

Haberde, PCR ve antijen testleri fiyatlarında da güncelleme yapıldığı ve PCR testinin 50 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldüğü, self testlerin fiyatlarının da 1,70 Euro olarak belirlendiği kaydedildi.

29/06/2022 13:54
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TAGS: Güney Kıbrıs
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