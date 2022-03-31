Güney Kıbrıs’ta bazı ürünlere tavan fiyat uygulaması

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31/03/2022

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Güney Kıbrıs’ta bazı ürünlere tavan fiyat uygulaması

Rum Bakanlar Kurulu’nun, dün onayladığı yasa tasarısıyla, Ticaret Bakanı’na tüccarların, azami brüt kâr marjını belirleme olanağı sunduğu belirtildi.

Alithia gazetesine göre Rum Ticaret Bakanı Natasa Pilidu yaptığı açıklamada, yasa tasarısının ivedi bir süreçle meclise sunulacağını ifade etti.

Pilidu, onaylanan yasa tasarısıyla birlikte azami fiyat yerine brüt kâra dayalı bir üst sınır uygulanacağını, yasaya dahil edilen ürünler listesinde süt, ekmek, su, Kıbrıs kahvesi, mısır ve arpanın bulunduğunu belirtti.

 

31/03/2022 12:20
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