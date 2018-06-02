Güney Kıbrıs’ta benzin fiyatları arttı

Güney Kıbrıs'ta Kıbrıs Tüketici Derneği tarafından Cuma günü açıklanan rakamlara göre, benzin ve dizel fiyatları Mayıs ayında yaklaşık üç haftalık bir süre zarfında yüzde 4 arttı. 9-31 Mayıs tarihleri arasında 95 oktan benzininin ortalama fiyatı litre başına 0,058 € artarak 1.275 € 'den 1,333 €' a ulaştı (yüzde 4,5'lik bir artış). Dizel, 1.291 € 'dan 1.346 €' ya yükseldi (yüzde 4,3’lük artış). En ucuz yakıt satılan şehir ise Başkent Lefkoşa oldu. Fiyat artışı, tüketicilere 95 oktanlı benzin için 68 €, dizel kullananlara ise € 52 daha fazla yük getirdi. 9 ila 31 Mayıs arasında, toplamda 35 milyon euro değerinde toplam 21 milyon litre 95 oktan benzin satıldı. Aynı dönemde, yaklaşık 22 milyon litreye yakın dizel satıldı. Çeviri: Haber Kıbrıs