Güney Kıbrıs’ta benzinin litresi 1,50 Euro oldu!

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05/02/2022

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Güney Kıbrıs’ta benzinin litresi 1,50 Euro oldu!

Güney Kıbrıs genelinde satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin 27 Ocak’ta 1 Euro 35 sent olan litre fiyatının son 24 saatte arttığı ve bazı benzincilerde 1,5 Euro’ya satıldığı bildirildi.

Alithia manşete çektiği haberinde kurşunsuz benzin fiyatının 1,50 Euro’ya ulaştığını, uluslararası petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan bu zammın tüketiciyi zor durumda bıraktığını yazdı,

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in akaryakıt fiyatlarını masaya yatırmak üzere olağanüstü toplantı çağırmayı planladığı da belirtildi.

05/02/2022 14:57
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta benzinin litresi 1, 50 Euro oldu!
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