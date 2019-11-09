Güney Kıbrıs’ta Bin 392 Baz İstasyonu Var

Güney Kıbrıs’ta bin 392 adet baz istasyonu (anten) bulunduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, Rum Ekologlar Hareketi milletvekillerinden Yorgos Perdikis’in Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Vasiliki Anastasiadu’ya konuyla ilgili bir soru yönelttiğini, Anastasiadu’nun da buna yanıtında Güney Kıbrıs genelinde bin 392 cep telefonu anteni bulunduğunu belirttiğini yazdı.

09/11/2019 14:13