Güney Kıbrıs’ta bir eve el bombalı saldırı düzenlendi

Güney Kıbrıs’ta bir eve el bombası atıldı, 17 yaşındaki bir öğrencinin okul çantasından uyuşturucu çıktı.

Alithia’nın haberine göre Lefkoşa’ya bağlı Aredyu köyünde dün sabahın erken saatlerinde bir eve el bombası atıldı. Meydana gelen patlama sonucunda evin ön bölümünde büyük hasar meydana geldi.

Öte yandan bir öğrenci otobüsünde uygulama yapan Rum polisi hareketlerini şüpheli gördüğü 17 yaşındaki bir gencin okul çantasında bir miktar hintkeneviri buldu, Limasol’da ikamet etmekte olan genç başkalarına satmak maksadıyla uyuşturucu tasarrufundan tutuklandı.

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05/12/2021 16:47