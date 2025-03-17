Güney Kıbrıs’ta bir günde 47 yangın

 Güney Kıbrıs’ta Cumartesi günü, Rum itfaiyesinin müdahalesini gerektiren 47 yangın meydana geldi.

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17/03/2025

Güney Kıbrıs’ta bir günde 47 yangın

 Güney Kıbrıs’ta Cumartesi günü, Rum itfaiyesinin müdahalesini gerektiren 47 yangın meydana geldi.

Alithia gazetesi, Rum İtfaiyesi Basın Sözcüsü Andreas Kettis’in dün yaptığı açıklamada, 15 Mart Cumartesi günü 63 çağrıya cevap verdiklerini, bunlardan 47’sinin yangın olduğunu söylediğini aktardı.

Kettis, 47 yangından 6’sının tehlikeli yangınlar olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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TAGS: yangın, haber, kıbrıs
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