Güney Kıbrıs’ta bir hastane ve iki otele yönelik tehdit mesajları!

Güney Kıbrıs’ta bir hastane ile iki otele yönelik tehdit mesajları içeren üç e-postanın, Nijerya’dan gönderildiği belirtildi.

Rum polisinin olayın faillerinin tespit edilmesi için araştırmalarını sürdürdüğünü yazan Fileleftheros gazetesi, e-postaları gönderenlerin Lefkoşa Rum kesimindeki bir özel hastane ile Limasol’daki iki otelden söz konusu binalarda bomba patlamaması için kendilerine fidye ödenmesini istediğini kaydetti.

Olayın faillerinin kripto para olarak hastaneden 25 bin euro, iki otelden de 75 bin euro fidye istediğini ifade eden gazete, yapılan araştırmaların sonucunda e-postaları gönderenin Nijerya’da bulunduğunu belirtti.

Gazete, güneydeki güvenlik makamlarının ekonomik kazanç sağlamak amacıyla benzer elektronik mesajların başka ülkelerde de gönderildiği konusunda bilgiye sahip olduğunu yazarken, polisin araştırmalarında herhangi bir patlayıcı mekanizmaya rastlanmadığını ekledi.