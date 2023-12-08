Güney Kıbrıs’ta bir hemşire hastayı depoya kilitledi

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Teşkilatı'nın (OKİPİ), bir hastanın eşi tarafından yapılan şikâyetin ardından, bir hastaya kötü muamele edilmesine ilişkin bir olayı araştırdığı haber verildi.

Politis gazetesi “Hemşire Hastayı Depoya Kilitledi” başlıklı haberinde, yapılan şikâyete dayanarak, bir hemşirenin bir hastayı yedi saatliğine hastanenin deposuna kapattığını yazdı.

Hemşirenin hastayı depoya kapatmadan önce, doktorun direktifi olmadan hastaya kan verdiğinin görüldüğünü de kaydeden gazete, hastanın geceyi yalnızca bir yatağın sığdığı yerde geçirdiğine işaret etti. Olay konusunda hem hastane müdürlüğüne, hem de OKİPİ’ye şikâyette bulunulduğu kaydedildi.

Olayın, hastanın eşinin yaptığı şikâyetin ardından ortaya çıktığını kaydeden gazete, hastanın eşinin anlattıklarına dayanarak, hastanın geçen pazartesi günü kalçasından ameliyat olduğunu, salı gecesi ise hemşirenin hastaya kan verilmesi gerektiğini söylediği ve hastanın detay istemesinin ardından ise hemşirenin bunun doktorun direktifi olduğu yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Hastaya kan verilirken, kanın hastanın elinden damlayıp yatağa bulaştığını ve hastanın eşinin de hemşireyi çağırdığını kaydeden gazete, hemşirenin bunun üzerine hastanın kolundan kanı çıkararak yatağı başka bir yere taşımaya çalıştığını ifade etti.

Hastanın eşinin tepkisi üzerine hemşirenin, takip altında tutulması için hastanın yoğun bakıma gitmesi gerektiğini söylediğini ve hastayı 23.30-06.00 saatleri arasında kapalı kaldığı bir odaya kapattığını yazdı.

Bunun çok ciddi bir olay olduğunu ifade eden OKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, OKİPİ’nin konuyla ilgili araştırma başlattığını, hemşirenin de geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığını sözlerine ekledi.