Güney Kıbrıs'ta bir kilo hintkeneviri ele geçirildi

Güney Kıbrıs'ta dün 34 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda 1 kilo 134 gram hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiği bildirildi.

Politis gazetesinin polis bültenine dayandırdığı habere göre, aldığı ihbarı değerlendiren narkotik şube ekipleri, şahsın kullanımındaki depoya baskın yaptıklarını ve burada 5 adet 7,62 mm’lik fişek ile iki ayrı naylon poşet içerisinde 1134 gram uyuşturucu tespit ettiklerini yazdı.

Haberde, şahsın gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

-Maskeli şahıslar 68 yaşındaki adamı soydu

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi de, Larnaka’da Cumartesi akşamı 68 yaşındaki adamın maskeli şahıslar tarafından saldırıya uğradığını yazdı.

Gazete, adamın itilerek yere düşürüldüğünü ve darp edildiğini kaydederken, içinde 4 bin 500 euro nakit para bulunan çantasının çalındığını belirtti.

Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.