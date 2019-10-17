Güney Kıbrıs’ta bir kişi kayboldu!

Larnaka’da yaşayan Slovakya vatandaşı 31 yaşındaki Jan Bosak, geçen Pazardan bu yana aranıyor.

Rum haber kaynakları Bosak’ın 1.90 metre boyunda, ela gözlü ve uzun sarı saçlı olduğunu aktardı.

Ayrıca sol kolunda bir aslan başı dövmesi olduğu belirtildi.

Jan Bosak’ın kaybolduğu zaman koyu gri kot pantolon ve bir kadının yüzünü gösteren lacivert tişört giydiğini aktaran Rum haber kaynakları kayıp kişinin Kuzey Kıbrıs’a geçmiş olabileceğini belirtiyor.

17/10/2019 15:31