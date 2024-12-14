Güney Kıbrıs'ta Bir Öğretmen 20 Yıl Sonra İstismardan Hapis Cezası Aldı

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14/12/2024

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Güney Kıbrıs'ta Bir Öğretmen 20 Yıl Sonra İstismardan Hapis Cezası Aldı

 Güney Kıbrıs’ta bir öğretmen, 20 yıl önce reşit olmayan öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece hapse mahkum edildi.

Fileleftheros gazetesi, mağdurun olaydan yaklaşık 20 yıl sonra cesaret ederek söz konusu öğretmen hakkında 2021 yılında polise şikayetçi olduğunu, o dönemde öğretmen olan şahsın ise suçunu kabul ettiğini yazdı.

Habere göre söz konusu şahıs 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: haber, kıbrıs
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