Güney Kıbrıs’ta bu kış 14 kişi gripten dolayı hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta bu kış (26 Aralık-6 Mart arası dönem), 14 kişinin grip yüzünden hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 274’ü 15 yaş altında çocuk olmak üzere, toplam 440 hastanın söz konusu tarih aralığında grip tedavisi gördüğünü yazdı.

Gazete, grip nedeniyle en fazla ölümün Limasol’da yaşandığını ve ölen kişilerin 8, 24, 37,48 ve 56 yaşındaki beş kişi ile 70 yaş üzeri dokuz kişi olduğunu kaydetti.

Gazete ayrıca, grip tedavisi gören kişilerden yüzde 24,4’ünün 65 yaş üstü, yüzde 12,2’sinin 40-65 yaş aralığında, yüzde 7,3’ünün 15-39 yaş aralığında, yüzde 44’ünün 5-14 yaş aralığında, yüzde 12,2’sinin de 4 yaşın altında olduğunu belirtti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta şu anda İnfluenza B virüsünün baskın olduğu ifade edildi.

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17/03/2023 10:37