Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk mallarının yalnızca yüzde 6’sı Rum göçmenlere tahsis edildi

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk mallarını yalnızca yüzde 6’sının Rum göçmenlere tahsis edildiği ifade edildi.

Alithia gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Rum göçmenlerin yalnızca yüzde 6’sının Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Türk mallarını idare ettiğini, göçmenlerin yüzde 94’üne ise 49 yıldır herhangi bir Kıbrıs Türk taşınmazı tahsis edilmediğini yazdı.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesinin, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi bütçesinin ele alındığı dünkü toplantısında atıfta bulunulan bu rakamların, göçmenler aleyhindeki ezelden bu yana var olan skandal muameleyi gözler önüne serdiğini yazan gazete, bu durumun Kıbrıs Türk mallarının tahsis edilmesi ve alınan kararlarla ilgili kriterler konusunda birçok soru işareti doğurduğunu kaydetti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk mallarını idare eden göçmenlerin sayısıyla ilgili bir soru ortaya konulduğunu söylediğini ileten gazete, Kettiros’un bu mülklerin düzgün bir şekilde tahsis edilip edilmediğini ve düzgün bir şekilde idare edilip edilmediğini bilmek istediklerini söylediğini aktardı.

Gazeteye göre, gerek yasal olarak, gerek de başka şekilde nasıl müdahale edeceklerini görmek için durumu bilmeleri gerektiğini ifade eden Kettiros, adaletten başka bir şey istemediklerini ifade etti.

Kettiros, komitenin önceki bilgilendirmesinden “elde edinilen bilgilere” göre göçmenlerin yalnızca yüzde 6’sının Kıbrıs Türk mallarını idare ettiğini, geriye kalan yüzde 94’ünün ise son 49 yıldır Kıbrıs Türk mallarından faydalanmadığını ifade etti.

Gazete Rum Meclisi Göçmenler Komitesinin Güney’deki Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminden önümüzdeki Salı gününe kadar Kıbrıs Türk mallarının istisnai bir şekilde tahsis edilmesine dair bilgileri sunması istediğini, aksi takdirde 2024 yılıyla ilgili Kıbrıs Türk malları fonu bütçesinin meclis genel kuruluna sunulmayacağı uyarısında bulunduğunu da vurguladı.

2024 yılıyla ilgili Kıbrıs Türk malları fonu bütçesinin ele alındığı dünkü toplantıda milletvekillerinin birçok soru sorduğunu ve Kıbrıs Türk mallarının idare edilmesiyle ilgili olanların yanıtlandığını da yazan gazete, bazı sorular için komitenin bir sonraki toplantısında yazılı yanıtlar verilmesinin beklendiğini belirtti.

Kettiros, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi müdürüne soru yöneltildiğini ve tüm ilçelerde bulunan tüm Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili istisnai tahsisler konusunda yanıtlar beklendiğini sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “20 Yıldır Kira Ödemiyorlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk mallarını elinde bulunduran bazı kişilerin 20 yıldır hiç kira ödemediğini ve bu durumun Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin bu kişilerden 46’sını, 675 bin Euro’luk kira borçlarıyla ilgili olarak mahkemeye vermesine yol açtığını yazdı.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin buna paralel olarak Kıbrıs Türk mallarını elinde bulunduran 671 kişiyle ise 2 milyon Euro tutarındaki borçlarıyla alakalı olarak uzlaşmaya vardığını yazan gazete, Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin, Kıbrıs Türk Mallarını idare eden bazı kişilerin ödemelerini stratejik olarak düzenli yapmadıklarını ve bu kişilerin mahkemeye verilmesini düşündüğünü de ekledi.