Güney Kıbrıs'ta bütçe gelirlerinde artış

Güney Kıbrıs’ın 2024 bütçesinin gelirlerde yüzde 16 artış kaydederek 11,28 milyar euroya ulaştığı bildirildi.

Alihtia Rum Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan verilere dayanarak 2023’te 9,77 milyar euro olan gelirlerin 2024’te yüzde 16 artarak 11,28 milyar euroya ulaştığını, 2023’te 12 milyar euro olan giderlerin de 2024’te yüzde 13 artarak 13,6 milyar euro olduğunu yazdı.