Güney Kıbrıs'ta bütçe ilk altı ayda fazla verdi

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01/08/2024

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Güney Kıbrıs'ta bütçe ilk altı ayda fazla verdi

Güney Kıbrıs'ta İstatistik Birimi’nin bütçeyle ilgili verilerine göre, Ocak-Haziran 2024 dönemi için hazırlanan ön mali sonuçların fazlalık gösterdiği belirtildi.

Politis gazetesi İstatistik Birimi’nin verilerine göre Ocak-Haziran 2024 dönemi için hazırlanan ön mali sonuçların, 62 milyon euro olan 2023 yılının aynı dönemine kıyasla 424.5 milyon euro (GSYİH’nin yüzde 1,3’ü) fazlalık gösterdiğini yazdı.

Gazete yine aynı verilere dayanarak, Ocak-Haziran 2024 döneminde devlet gelirlerinin 2023 yılının aynı dönemine oranla 800 milyon euro (yüzde 14.5) artarak 5 milyar 515 milyon eurodan, 6 milyar 313 milyon euroya yükseldiğini belirtti.

Habere göre toplam giderlerde de artış gözlemlenirken 2023’teki giderler 2024 yılına kıyasla 437.5 milyon euro artarak 5 milyar 451 eurodan 5 milyar 888 milyon euroya çıktı.

01/08/2024 13:13
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TAGS: Güney Kıbrıs, bütçe
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