Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler Akyar Sınır Kapısı’nda eylem yaptı

ads
21/01/2021

ads
Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler Akyar Sınır Kapısı’nda eylem yaptı

Güney Kıbrıs’ta çalışan bir grup işçi yaşadıkları sıkıntıları Akyar Sınır Kapısı’nda eylem yaparak dile getirdi. İşçiler evlerine gidemediklerine, Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisinde kaldıkları yurtların yetersiz oluşuna işaret ederek, herkese eşit davranılmayıp farklı uygulamaların yapıldığını ileri sürdü.

Eylemde basın açıklamasını yapan Gürcan Özçığır, Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler olarak büyük sıkıntılar içinde olduklarını, 3 günde bir kendilerine test yapılacağı söylendiğini ancak 10 gündür testlerinin yapılmadığını, aşı konusunda da kişilere farklı uygulamalar yapıldığını savundu.

Kaldıkları yurtların yetersiz olduğunu, özellikle “yemek” konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Özçığır, Hükümetin sorunlarına çözüm bulmasını beklediklerini söyledi.

21/01/2021 18:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler Akyar Sınır Kapısı’nda eylem yaptı, haberkibris,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.