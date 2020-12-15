Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türkler eylem yapıyor

Güney Kıbrıs'ta çalışan işçiler, işlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapamadıkları gerekçesiyle Metehan Sınır Kapısı, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Daha sonra Başbakanlık trafik ışıklarına giderek eylemlerini burada sürdüren işçiler, trafik akışını durdurdu.

Eylem sırasında “İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganı atan işçilerle araç sürücüleri ve polis arasında da zaman zaman tartışma yaşanıyor.

Yaklaşık 100 işçinin yer aldığı eylemde, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün açıklanan kararları eleştirildi.

İşçiler, tek dertlerinin ekmek olduğunu, taşkınlık yapmak istemediklerini belirterek buna zorlanmamalarını istedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, "Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin yarından başlayarak 25 Aralık’a kadar Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulmasına" karar vermişti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi dün aldığı kararda Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta çalışan ve yeşil hat tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) Güney Kıbrıs’a geçişlerin durdurulmasına karar vermişti. Eğitim ve sağlık amaçlı geçiş yapmak isteyenler ise buna dahil değil.

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15/12/2020 08:40