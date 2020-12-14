Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler’den çağrı…

Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türkler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “Güney Kıbrıs’a geçişlerinin durdurulması” kararına tepki gösterdi.

Alınan karar nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin kim tarafından giderileceğini sorgulayan Güney'de çalışan Kıbrıslı Türkler, “Biz çalışanlar olarak tüm kararlara harfiyen uyduk” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkler’in açıklaması şöyle:

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulun’un bugün gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonrasında güneyde çalışanları mağdur edecek kararlar alınmıştır. Bu kararların hangi bilimsel dayanağa göre alındığını açıklayan herhangi bir somut delil olmadığını görmekteyiz.

"MAĞDURİYETLERİN HESABINI KİM VERECEK?"

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun değerli üyelerine soruyoruz, almış olduğumuz bu karar sonrasında oluşacak olan mağduriyetlerin hesabını verebilecek misiniz?

Bu vakaları getiren gerçekten güneyde çalışanlar mı? Bu kararları araştırma yaparak mı alıyorsunuz? 27 Kasım’da alınan kararda herkesin hastahanelerde test yapması, 10 günde bir 50 TL ücret ödemesi istendi. Biz çalışanlar olarak tüm kararlara harfiyen uyduk. Hem testlerimizi yaptık hem de ücretini ödedik.

"KARAR GERİ ALINSIN"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ali Çaygürle, yönetici arkadaşımızın gerçekleştirdiği toplantıda ‘Kapıların kapanması ile ilgili bir düşünce yok amacınız çalışanların testlerinin olması’ demişti. Buna duyduk ve 10 günde 2 test yaptık. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz yoksa aptal yerine mi koyuyorsunuz? Güneyde çalışanların da sabrının bir sınırı vardır. Bu karardan derhal geri dönmenizi talep ediyoruz. Eğer alınan karardan dönülmeyecekse, oluşacak olan kayıplarımızı ilgili makamlardan yasal çerçevede talep ederken gerçekleştirecek olduğumuz hak arayışında da her türlü yasal haklarımızı kullanacağımızı bildiriyoruz. Bir kez daha almış olduğunuz bu taraflı ve yanlış karardan dönmenizi temenni ederiz.”

Bu habere tepkiniz:



14/12/2020 18:59