Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, 1. Olağan Genel Kurultayı Yapılıyor

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, 1. Olağan Genel Kurultayı yarın yapılıyor.

ads ads ads ads
12/06/2021

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, 1. Olağan Genel Kurultayı Yapılıyor

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, 1. Olağan Genel Kurultayı yarın yapılıyor. Gönyeli Belediyesi Toplantı Salonu saat 10.00’da başlayacak olan kurultayda, yönetim kurulu belirlenecek.

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

   Bugüne kadar yanımızda olarak  her konuda bizlere destek olan, vermiş olduğumuz  ekmek kavgası mücadelesinde bizlere desteğini esirgemeyen, Bugün haklı mücadelemiz sonrasında tekrardan elde ettiğimiz işimize  düzenli olarak gidiş gelişimizde katkısı bulunan  gerek basın gerekse diğer tüm kurum ve kuruluşları,  13 Haziran 2021  tarihinde gerçekleştireceğimiz 1. Olağan Kurultayımızda görmekten onur duyarız.

12/06/2021 11:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.