Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, 1. Olağan Genel Kurultayı Yapılıyor

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, 1. Olağan Genel Kurultayı yarın yapılıyor. Gönyeli Belediyesi Toplantı Salonu saat 10.00’da başlayacak olan kurultayda, yönetim kurulu belirlenecek.

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

Bugüne kadar yanımızda olarak her konuda bizlere destek olan, vermiş olduğumuz ekmek kavgası mücadelesinde bizlere desteğini esirgemeyen, Bugün haklı mücadelemiz sonrasında tekrardan elde ettiğimiz işimize düzenli olarak gidiş gelişimizde katkısı bulunan gerek basın gerekse diğer tüm kurum ve kuruluşları, 13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştireceğimiz 1. Olağan Kurultayımızda görmekten onur duyarız.

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12/06/2021 11:34