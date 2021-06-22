Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği 1’inci Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirdi

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği 1’inci Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirerek yeni yönetimini, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini belirledi.

Üyeler tarafından derneğin 2 yıl süre ile yönetilme görevi tekrardan kurucu başkanlık görevini yürüten Gürcan Osmanbuba ve kurucu üye olan arkadaşlarına verildi.

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin açıklaması şöyle:

Bugüne kadar Kıbrıs’ın güneyinde çalışarak ailelerinin geçimini sağlayan emekçi arkadaşlarının haklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm üyeleri ile birlikte tek yumruk olarak yollarına devam edeceklerini, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada önlerine çıkacak olan tüm engelleri aşma adına ayni kararlılık yollarına devam edeceklerini belirterek her geçen gün derneğe üye katılımının artarak devam ettiğini derneğin çok kısa bir süre önce Kurulmuş olmasına rağmen emekçi kardeşlerinin haklarını savunma adına her platformda büyük mücadeleler verdiğini ve bu verilen mücadelenin sonucunda tekrardan çalışma hakları kazanıldı.

Bu nedenle Başkan Gürcan Osmanbuba ve ekip arkadaşları gerçekleştirilen 1’nci Olağan Kurultayda üyelerinin bu verilen mücadeleyi takdir ederek kendilerine tekrardan bu görevleri layık gördükleri için teşekkür ederken, tüm ekip olarak bizler de emekçi kardeşlerimizin haklarını koruma adına bundan önce olduğu gibi bundan sonrada gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi belirtir tüm üyelerimize teşekkür eder tüm halkımıza sağlık ve esenlik dolu günler dileriz.

2 Yıl süre ile G.K.Ç Derneğinin yönetiminde ve Kurullarına görev yapacak olan arkadaşlarımız ve görevleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu

1- Gürcan OSMANBUBA ( Başkan)

2- Ufuk Tarman ( Bşk. Yrd.)

3- Soydan BORA BORAKAN ( Gnl. Sekreter)

4- Osman SESLİ (Sayman)

5- Daniela S. BOROVA (ÜYE)

6- Teyfide DOLBACI (Ydk. Üye)

7- Ecevit AKSU (Ydk. Üye)

8- Düriye GÖKÇEBAĞ (Ydk. Üye)

Disiplin kurulu

1- Mehmet ÖKSÜZOĞLU ( Başkan)

2- Ali UGUR KOLOZ ( Üye)

3- Murat NAZLI ( Üye)

4- Özgür RUSO ( Ydk. Üye)

Denetleme Kurulu

1- Kalender ÇELEBCİ ( Başkan)

2- Hasan ÇAKAR ( Üye)

3- Hasan EROLHAN ( Üye)

4- Fehim ÖZTOKER ( Ydk. Üye )

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22/06/2021 18:02