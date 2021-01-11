Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği eylem yapacak

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, hükümete 10 Ocak tarihinde verdikleri ‘birlikte çözüm bulma’ çağrılarına herhangi bir olumlu yanıt gelmediğini gerekçesi ile bugün eylem yapacak

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11/01/2021

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Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği eylem yapacak

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, hükümete 10 Ocak tarihinde verdikleri ‘birlikte çözüm bulma’ çağrılarına herhangi bir olumlu yanıt gelmediği gerekçesi ile bugün eylem yapacaklarını açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 14 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar, Covid-19 önlemleri kapsamında alınan kararların sonrasında Güney’de çalışan işçilerin, mağduriyetlerinin giderilmesi adına başlattıkları ‘hak arayışı’ eylemlerine devam edecekleri açıklandı.

Bugün Meclis önünde bir eylem gerçekleştireceklerini  belirten Dernek, eylem programını açıkladı:

EYLEM PROGRAMI

1- Sabah saat 09:00- 10.15 arası eylem alanında toplanma

2- Saat 10.30 da eylem alanından hareket

3- Haklarımızı alana kadar eylem alanında bekleme.

 

11/01/2021 09:21
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TAGS: Güney, Kıbrıs’ta, Çalışanlar, Derneği, eylem
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