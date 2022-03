Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği 'zamlara hayır’ eylemi düzenleyecek!

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği yönetim kurulu zamlara karşı eyleme gideceklerini açıklayarak 14 Mart Pazartesi günü sabah saat 8:00'da tüm halkı Kuğulu Park'ta toplanmaya çağırdı.

Açıklama şöyle:

"ZAMLARA HAYIR Sevgili KKTC halkı biz Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği yönetim kurulu olarak son günlerde yaşanan krizlere bağlı olduğu iddia edilen zam yağmurlarını sizinle birlikte izledik birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.

Kamuda veya özel sektörde çalışan her bireyi artık dayanılmaz bir noktaya getirdiği kesin bir gerçektir ve yapılan zamlar yıllarca yapılan yanlış yönetimlerin kabahatiyken faturasını günahsız halka işletmeciye çiftçiye hayvancıya taşımacıya ve bu yanlışlarda hiçbir payı olmayan garibana kesmektedir radikal kararlar toplumun tüm kesimlerini eşit etkileyecek şekilde alınır fakat bu düpedüz halka ihanettir ve bu ihanete karşı olan her vatandaşımızdan her çalışandan beklentimiz hep birlikte zamlara karşı yapılacak eyleme işlerinizi bırakarak katılımınızdır bugün bu gidişe dur demezsek yarın hepimiz için geç olacak tamda bu yüzden 14 Mart 2022 Pazartesi sabah saat 8 de kuğulu parkta toplanarak büyük bir eylem gerçekleştirmemiz gerektiğine inanıyoruz halkın tüm kesimleri yarınımız için geleceğimiz için çocuklarımız için varım diyorsanız siyasi parti gözetmeksizin eyleme davetlisiniz."

Bu habere tepkiniz:



12/03/2022 12:42