Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği'nde uyarı!

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği (GKÇD), TÜRK-SEN’in açıkladığı “8 bin kişiye Güney Kıbrıs’ta iş imkânı” projesiyle ilgili açıklama yaparak, vatandaşlarımızın aşırı beklenti içine girmemesi ve süreç tamamlanmadan işlerinden istifa edip mağdur olmaması çağrısı yaptı.

GKÇD, TÜRK-SEN’in açıkladığı 8 bin işçi rakamının abartılı olduğunu, oteller yani turizm sektörünün mart ayında açılacağını, restoran, bar, kafe sektörü için iyi derecede Rumca ve İngilizce gerektiğini, inşaat sektöründe ise kalifiye eleman arandığını belirtti.

Halkımızın ileride daha fazla mağduriyet yaşamaması için bazı araştırmalar yaptığını belirten dernek, bu konuda şu bilgileri verdi:

“15/12/2021 tarihinde gerek görsel gerekse yazılı basında çıkan Güney Kıbrıs’ta 8 bin Kıbrıslı Türke iş sahası yaratıldığı ile ilgili konu hakkında tarafımızdan açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Dün basında gün boyunca yayınlanan ve dövize bağlı ekonomik zorluk içinde bulunan halkımız arasında büyük bir heyecan uyandıran haber sonrasında birçok vatandaşımız tarafından derneğimize ulaşılarak konu hakkında bilgi istenmişti. Vatandaşlarımızın, kendilerine yardımcı olmamız konusunda talep gelmesi sonrasında bizler de arayan vatandaşlarımıza basında çıkan haberin ne kadar doğru olduğundan emin olmadığımızı ve arayan vatandaşlarımıza olayı araştırıp doğruluk payını basın yolu ile bilgilendireceğimizi bu nedenle de bu basın açıklamasını yapmış bulunmaktayız.

Öncelikle Basında açıklanan iş sahaları konusunda kısa bir bilgi verelim ki açıklamanın ne kadar doğruluk içerdiğini vatandaşlarımız anlayabilsin.

1- Turizm sektörü Güneyde mart ayından sonra açılır ve bu sektörler öncelikle daha önce bünyelerinde bulunan ve geçici olarak durdurulan kişilerin geri çağrılması sureti ile organize edilir. Akabinde de ihtiyaç varsa dıştan talep edilerek bünyelerine yeni personel alınır.

2- Restoran, bar ve kafe sektörlerinde ise personel talebi olması halinde ki son bir yıldır bu sektörlerden kayda değer talep olmamasına rağmen özellikle iyi derecede Rumca ve İngilizce aranmaktadır.

3- İnşaat sektöründe ise özellikle kalifiye elaman aranmakta olup, firmaların birçoğu da kendi içindeki personeli ile bu ihtiyaçlarını gidermektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi basında çıkan haber sonrasında dernek Başkanımız nezdinde bugün (16/12/2021 ) basında adı geçen ve Güneyde Kıbrıslı Türklere iş konusunda yardımcı olacağı açıklanan SEK sendikası sorumluları ile gerçekleştirdiği görüşmede ilgili kişilere Kıbrıs Türk medyasında çıkan haberin doğruluk payının ne olduğu ile ilgili yaptığı görüşmeler sonrasında SEK sendikası sorumlusunun dernek başkanımıza verdiği bilgi şu şekilde olmuştur:

‘Evet TÜRK-SEN sendikası ile görüştük. TÜRK-SEN’in iş konusu hakkında ve sendikanın kendilerinden Kıbrıslı Türklere iş bulunması konusunda yardımcı olunmasını istediğini kendilerinin de ilgili sendikamıza verdikleri cevabın TÜRK-SEN sendikasına müracaat eden olursa kimlik bilgileri ve meslek gruplarını yazılı olarak kendilerine iletilmesini ve yardımcı olmaya çalışacaklarını söylediklerini belirttik.’

SEK sendikası da dün basınımızda çıkan haber sonrasında şok olduklarını ve telaffuz edilen rakamların doğru olmadığını tarafımıza ilettiler.

Bu nedenle halkımıza ileride daha fazla mağduriyet yaşamamaları adına bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Biz Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği olarak bugüne kadar birçok vatandaşımıza iş konusunda Güneydeki sendikalar ile birlikte yardımcı olmaya çalışmış devamlılığı olan sektörlerde risksiz olarak çalışmaları için elimizden gelen desteği vermiş ve vermeye de devam edeceğiz. Basında çıkan haber sonrasında bizlere duydukları güven nedeni ile arayarak konu hakkında bilgi almak isteyen tüm vatandaşlarımıza konunun yukarıda belirttiğimiz gibi olduğunu bilgilerine sunar bu zor süreçte Dernek olarak iş konusunda elimizden gelen doğru yönlendirmeleri yapmaya devam edeceğimizi belirtir tüm vatandaşlarımıza bu zor süreçte Allah yardımcıları olmasını temenni ederiz.”

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17/12/2021 12:29