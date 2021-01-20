Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden Başbakan'a çağrı

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği yaptığı açıklama ile Başbakana çağrıda bulunarak, yol izin belgesi forumlarının doldurulduğunu gereğinin yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Açıklama şöyle;

Sn. Başbakanın güney Kıbrısta çalışan işçilerden ısrarla istemiş olduğu güneyin 31 Aralık tarihine kadar uygulamaya koyduğu önlemler çerçevesinde faliyetlerine devam eden sektörlerde çalışan işçilere yönelik yol izin belgesi adı verilen bu forumları 20/01/2021 tarihi itibari ile Başbakanlık müsteşarı Sn. Ömer KÖSEÖĞLUNA teslim etmiş bulunmaktayız. Sn. Başbakandan vermiş olduğu sözü yerine getirerek Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile birlikte bizlerin daha fazla mağduriyet yaşamasına olanak vermeyecek kararlar üretilmesini beklemekte olduğumuzu burdan bir kez daha sn. Başbakanımıza ve ilgili kurula bildiri gereğinin yapılarak tarafımıza bildirilmesini rica ederiz.

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20/01/2021 19:43