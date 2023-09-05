Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği'nden Önemli Uyarı!

Güney Kıbrıs'ta Çalışanlar Derneği, Güney Kıbrıs'a geçecek olan işçilere önemli uyarılarda bulundu.

Açıklama şöyle: Tüm Güney Kıbrıs'la bağlantısı olup güneyde Coca-Cola bölgesini kullanan kıbrıslı Türk arkadaşlarımızın dikkatine. 06-09-2023 çarşamba sabahı saat 04:00 dan sonra perşembe günü sabahına kadar kesinlikle can ve mal güvenlikleri için Coca-Cola'nın bulunduğu caddeyi kullanmamalarının gerektiğinin bilgisine sahip olduk. Bu yüzden lütfen Limasol'da yaşanan olayların failleri olan bu malum örgütün size zarar vermemesi için çağrımıza uymanızı rica ederiz.