Güney Kıbrıs’ta Çalışanların Yüzde 46’sı Evlerini Isıtamıyor

Güney Kıbrıs’ta çalışan kesimin yüzde 46’sının evlerini ısıtamadığı belirtildi. 

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23/09/2021

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Güney Kıbrıs’ta Çalışanların Yüzde 46’sı Evlerini Isıtamıyor

Güney Kıbrıs’ta çalışan kesimin yüzde 46’sının evlerini ısıtamadığı belirtildi. 
Haravgi gazetesi Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) adına analiz edilen verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ın, evlerini ısıtmak için ekonomik olanağa sahip olmayan vatandaşlar oranında Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını yazdı.
Gazete Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak  Güney Kıbrıs’ta evlerini ısıtmak için ödeme yapamayacak kişi oranının yüzde 45.6 olduğunu belirtti. 

23/09/2021 14:27
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TAGS: Güney Kıbrıs, kış, soğuk, ev
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