Güney Kıbrıs'ta casusluk olayları iddiası

Güney Kıbrıs kontrolündeki bölgelerdeki hassas alt yapılara yönelik casusluk iddialarının, polis teşkilatının en üst kademelerini ve daha fazla kişiyi endişelendirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Casusluk Olayları Konusunda Çok Ciddi Mesajlar” başlıklı haberinde, bahse konu alt yapıların en iyi şekilde idare edilebilmesi için tedbirlerin alındığını, olayların araştırılmaları için de ilgili mekanizmanın devreye koyulduğunu, nihai kararların ise polis liderliği tarafından alınacağını yazdı.

Bu meselenin, polis subayının, ilgili makamlara gönderdiği belgeyle ortaya çıktığını yazan gazete elde ettiği bilgilere dayanarak bu belgenin ayrıca yüksek güvenlik notunu da teşkil ettiğini belirtti.

Gazete yine elde ettiği bilgilere dayanarak çok gizli olan bu belgenin, askeri bölgelerin ihlallerinden, hassas alt yapıların fotoğraflarının çekilmesinden söz ettiğini yazdı.

Habere göre belgede, şüpheli hareket eden veya Rum Milli Muhafız Ordusu’nun askeri tesislerinin fotoğraflarını çeken kişilerin tespit edildiğinden de bahsedildi.

Gazete belge çerçevesinde Suçların Ortaya Çıkarılması birimlerinin de katkısının sağlanmasının gerekliliğinden söz edildiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca daha önce yaşanan ve basında da yer alan casusluk şüphesi olaylarını da anımsattı.