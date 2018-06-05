HABER KIBRIS

Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Güney Kıbrıs’ta, özellikle Trodos bölgesinde dün ceviz büyüklüğünde dolu yağışlarının etkili olduğu belirtildi.

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05/06/2018

Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Fileleftheros ve diğer gazeteler, Trodos bölgesi sakinlerinin dağları ve yolları örten dolular nedeniyle  beyaz bir manzara ile karşı karşıya kaldığını yazdı. 

Gazete ayrıca Mayıs ayındaki yağış miktarı seviyesinin yüzde 232’ye çıktığını ve son 24 saatte su miktarının 7 milimetreye ulaştığını belirtti. 

Öte yandan, Haravgi gazetesi son günlerde etkili olan yağışlar ve dün buna eklenen dolu nedeniyle, seraların, bahçelerin ve tarım ürünlerinin ekili olduğu alanların zarar gördüğünü yazdı. 

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TAGS: Güney Kıbrıs, yağmur, dolu, haber, kıbrıs
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