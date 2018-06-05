Güney Kıbrıs’ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Trodos bölgesi sakinlerinin dağları ve yolları örten dolular nedeniyle beyaz bir manzara ile karşı karşıya kaldığını yazdı.



Gazete ayrıca Mayıs ayındaki yağış miktarı seviyesinin yüzde 232’ye çıktığını ve son 24 saatte su miktarının 7 milimetreye ulaştığını belirtti.



Öte yandan, Haravgi gazetesi son günlerde etkili olan yağışlar ve dün buna eklenen dolu nedeniyle, seraların, bahçelerin ve tarım ürünlerinin ekili olduğu alanların zarar gördüğünü yazdı.