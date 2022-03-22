Güney Kıbrıs'ta Cezaevinde Mahkumlar Yerde Yatıyor

Güney Kıbrıs’ta Merkezî Cezaevi’nde, özellikle de kadınlar kanadında son günlerde yaşanan aşırı doluluk ve yatak eksikliği nedeniyle mahkûmların yerde yatmak zorunda kaldığı bildirildi.

Fileleftheros, “Cezaevindeki Mahkûmlar Yerde Yatıyor” başlığıyla birinci sayfasından aktardığı haberinde, “kadınlar kanadında, benzeri görülmemiş olması yanında AB üyesi bir ülkeye yakışmayan şok edici manzaralar” görüldüğüne dikkat çekti.

Habere göre cezaevindeki kötü durum, sahte seyahat belgeleri ile Güney Kıbrıs’tan yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan Afrikalı kadınların, AB’deki gibi idari ceza verilebilecekken 5-10’ar gün tutukluluk cezasına çarptırılması nedeniyle daha da kötüleşti. Şu anda cezaevinde tutuklu bulunan 90 kadından 65’inin Kongolu olduğuna işaret edildi.

Aşırı doluluk nedeniyle kadınlar kanadındaki bütün yataklar doldu, cezaevi yönetimi de çareyi, yere şilte atarak bazı mahkûmları yerde yatırmakta buldu. Mahkûm yakınları yakında koridorlara da şilte atılmak zorunda kalınabileceği uyarısında bulundu. Mahkûmları temsil eden hukukçular, cezaevindeki durum nedeniyle insan haklarının ve Avrupa Konseyi İşkence Karşıtı Komite’nin (CPT) yerde mahkûm yatırılamaz kuralının ihlal edildiğine dikkat çekti.

Cezaevinin erkekler kanadındaki durumun da iyi olmadığı, kanattaki revir alanlarının mahkûmların uyuduğu alanlara çevrildiği, banyo-tuvaletlerin aşırı kullanım nedeniyle derhal bakımdan geçirilmesi gerektiği belirtilen haberde, kaçak mültecilerin cezaevine girişlerinin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde tiyatro salonunun da mahkûm yatakhanesine dönüştürülmek zorunda kalınacağına işaret edildi.

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22/03/2022 11:07