Güney Kıbrıs'ta cezaevine uyuşturucu ve yasaklı maddeler sokulması konusu araştırılıyor

Rum Merkezi Cezaevi'ne uyuşturucu ve yasaklı maddeler sokulabildiğinin tespit edilmesinin ardından önlemlerin sıkılaştırıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, duruşmalar için mahkemeye götürülen sanık ve mahkumların, Rum Merkezi Cezaevi'ne geri dönüşlerinde uyuşturucu ve yasaklı maddeler getirdiklerinin tespit edildiğini, bu konuda da soruşturmaların devam ettiğini belirtirken, önlemlerin de sıkılaştırıldığını yazdı.

Gazete, cezaevinden mahkemelere getirilen tutuklu veya sanıkların, mahkeme salonlarındaki özel hücrelerde tutulduklarını, merkezi cezaevine dönüşlerinde ise söz konusu yasaklı maddeleri getirdiklerini belirtirken, mahkumların daha sıkı kontrolden geçirilmeleri kararı alındığını aktardı.

Geçtiğimiz Aralık ayında cezaevi başgardiyanının cezaevine uyuşturucu madde sokarken yakalandığını hatırlatan gazete, Güney Kıbrıs’ın mahkumlara uyuşturucu testi yapmayan üç AB ülkesinden biri olduğunu da vurguladı.