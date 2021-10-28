Güney Kıbrıs’ta ciddi suçlar endişe veriyor

Politis gazetesi Omonia Kulübünün yöneticilerinden biri olan bir kişinin evine patlayıcı madde konduğunu yazdı.

Olayın, dün sabah saatlerinde meydana geldiğini yazan gazete, polisin araştırması sonucunda tahribat gücü düşük olan patlayıcı madde tespit ettiğini belirtti.

Habere göre polis, olayın futbol veya mesleki faaliyetler nedeniyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.

Politis gazetesi bir başka haberinde ise polisin, Larnaka’da kontrol için durduğu 21 yaşındaki bir gencin kullandığı araçta çalıntı olduğu belirtilen G 3 askeri tüfek ile belli sayıda mermi bulduğunu yazdı.

Habere göre polis, G 3 tüfeğinin, 2017 yılında Güney Lefkoşa’da ikamet eden bir seferinin evinden çalınan tüfek olduğunu belirledi.

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28/10/2021 13:43