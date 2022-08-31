Güney Kıbrıs'ta cinayet

 Lefkoşa Rum polisinin, dün, Strovolo’da terk edilmiş bir evde kadın cesedi tespit ettiği belirtildi.

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31/08/2022
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Güney Kıbrıs'ta cinayet

 Lefkoşa Rum polisinin, dün, Strovolo’da terk edilmiş bir evde kadın cesedi tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Lefkoşa Rum polisinin, yaptığı ilk inceleme sonucu kadının başından, muhtemelen sert bir cisimin neden olduğu  yara tespit etmesi üzerine cinayet üzerinde durduğunu yazdı.

Kadının cesedinin, bahse konu evin satış amacıyla eve giden bir vatandaş tarafından bulunduğunu yazan gazete, polisin olay yerinden, kadına ait olduğu düşünülen belgeler de topladığını belirtti.

Gazete ilk belirtilerin kadının yabancı asıllı olduğunu gösterdiğini, polisin ise terk edilmiş evde suç işlenip işlenmediğini de araştırdığını yazdı.

Haravgi ise kadının, son zamanlarda gece bahse konu evde kalan 55 yaşındaki  yabancı asıllı biri olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca cinayetin son 24 saat içerisinde işlendiğinin görüldüğünü de belirtti.  

31/08/2022 09:19
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TAGS: güney kıbrıs, cinayet
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