Güney Kıbrıs’ta Çocuk Pornosu Operasyonu: 52 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Rum polisi, internetten paylaşıma hazır çocuk pornosu içerikleri bulundurduğu gerekçesiyle 52 yaşındaki bir kişiyi tutuklad

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
17/02/2025

Güney Kıbrıs’ta Çocuk Pornosu Operasyonu: 52 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Rum polisi, internetten paylaşıma hazır çocuk pornosu içerikleri bulundurduğu gerekçesiyle 52 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.

Haravgi’nin haberine göre Bilişim Suçları Birimi'nin uyarısı üzerine tutuklanan kişinin evinde, çocuk pornosu içeriklerinin saklandığı beşi dizüstü biri tablet olmak üzere dokuz bilgisayar, bir cep telefonu, beş USB, bir SD Card ve 15 hard disk ele geçirildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.