Güney Kıbrıs’ta Çocuk Pornosu Operasyonu: 52 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Rum polisi, internetten paylaşıma hazır çocuk pornosu içerikleri bulundurduğu gerekçesiyle 52 yaşındaki bir kişiyi tutukladı.

Haravgi’nin haberine göre Bilişim Suçları Birimi'nin uyarısı üzerine tutuklanan kişinin evinde, çocuk pornosu içeriklerinin saklandığı beşi dizüstü biri tablet olmak üzere dokuz bilgisayar, bir cep telefonu, beş USB, bir SD Card ve 15 hard disk ele geçirildi.