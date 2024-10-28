Güney Kıbrıs’ta çocuklarda alkol tüketimi erken yaşta başlıyor

Güney Kıbrıs’ta çocuklarda alkol kullanımının erken yaşta başladığı, yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 4,7’sinin ilk kez 11 yaşında alkolgerçekleştirdiğini açıkladıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uluslararası çapta gerçekleştirdiği bir araştırmasının Güney Kıbrıs’a ilişkin sonuçlarının, gençlerin ilk alkol deneyimini 11 yaşında yaşadıklarını ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta gençlerin yüzde 4,7’si ilk alkol deneyimini 11, yüzde 11,5’i 13 ve yüzde 29’u ise 15 yaşında yaşadıklarını dile getirdiler.

Haberinde araştırmanın ayrıntılarına geniş şekilde yer veren gazete, çocukların yüzde 15’inin ise, sarhoş olacak kadar alkol tükettiğini dile getirdiklerini aktardı.

Gazete, söz konusu araştırmanın, çocuklarda sigara içiciliğinin alkol kullanımına göre daha umut verici veriler ortaya koyduğunu ve çocukların büyük kısmının hiç sigara tüketmediğini dile getirdiğini aktardı.

Habere göre 11 yaşındaki çocuklarında yüzde 97,5’i, 13 yaşındaki çocuklarında yüzde 94,5’i ve 15 yaşındaki çocukların yüzde 82,8’i hiç sigara kullanmadıklarını dile getirdiler.

Çocukların 13 yaşında olanlarından yüzde 1’i ve 15 yaşında olanlarından yüzde 5’i ise sıklıkla sigara içtiklerini aktardılar.

Gazete, nargile kullanımının sön dönemde Avrupa’da yaygınlaştığını ve araştırmanın Güney Kıbrıs kısmına bakıldığında ise, 15 yaş grubundaki çocukların yüzde 33,9’u, 13 yaşındakilerin yüzde 12,4’ü ve 11 yaşındakilerin yüzde 4’ünün hayatlarında 1-2 kez nargile denediklerini ifade ettiklerini yazdı.

Hintkeneviri tipi uyuşturucu madde konusunda ise gazete, 15 yaşındaki çocuklardan yüzde 7,1’inin hayatlarında bir kez, yüzde 2,7’sinin sıklıkla ve yüzde 5’inin günlük kullanımda bulunduklarını aktardı.

Haberde, söz konusu araştırmanın kaç çocuğun katılımlarıyla ve hangi tarihlerde gerçekleştirildiğine ise yer verilmedi.

-Kaçak sigarada vergi kaybı

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kaçak sigara kullanımından ötürü yıllık 18 milyon Euro’luk vergi kaybı yaşandığını yazdı.

Gazete, bir sigara şirketi için gerçekleştirilen araştırmaya göre, 2023 yılında kaçak sigara tüketiminin yüzde 11 oranında olduğunu yazdı.

Gazete, 2023 yılında 100 milyon kaçak sigara tüketildiğini ve bu miktarının 2022 yılına göre yüzde 2 artışlı olduğunu belirtirken kaçak sigara miktarının artmasında, KKTC’den gelişlerin etkili olduğu iddiasında yer verdi.

Haberde, 2023'te kaçak sigara kullanımının 18 milyon Euro’luk vergi kaybında neden olduğu da aktarıldı.