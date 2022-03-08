Güney Kıbrıs’ta Covid-19 5 can aldı!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 133 bin 874 Koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 695 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında şu anda 120 hastanın hastanelerde tedavi gördüğü ve bunlardan 23’ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne kadar toplam 338 bin 517 vaka tespit edilmiş olurken, toplam can kaybı da 883’e yükseldi.

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08/03/2022 21:06