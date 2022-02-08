Güney Kıbrıs'ta Covid-19: 7 ölüm, 2885 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 7 can kaybı, 2 bin 885 yeni vaka saptandı.

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08/02/2022

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Güney Kıbrıs'ta Covid-19: 7 ölüm, 2885 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 7 can kaybı, 2 bin 885 yeni vaka saptandı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, yaşları 58 ile 93 arasında değişen 7 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kayıplarının 756'ya yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre 111 bin 932 test yapıldı, 2 bin 885 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 277 bin 864'e ulaştı. 48'i ağır olmak üzere 206 kişi hastanede tedavi görüyor.

08/02/2022 21:25
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TAGS: güney kıbrıs, koronavirüs
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