Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşıları başladı

Lefkoşa’daki bakım evi sakinleri ilk aşı olanlar arasında yer aldı

ads
27/12/2020

ads
Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşıları başladı

Pfizer-BioNTech aşılarının dün adaya gelmesinin ardından bugün Avrupa Birliği’yle aynı anda Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşıları başladı.

Kıbrıs Haber Ajansının haberine göre Lefkoşa'da bir Bakım Evi sakinlerinden 84 yaşındaki Andreas Raounas ve 88 yaşındaki Panagiota Loizou Fylaktou ile evin Müdürü Athos Matsas, Lefkoşa Bölgesi'nde COVID-19'a karşı aşılanan ilk vatandaşlardı. Güney Kıbrıs’ta 26 Aralık itibarıyla toplam 111 ölüm ve 19 bin 391 teyit edilmiş vaka bulunuyor.

27/12/2020 12:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Güney, Kıbrıs’ta, Covid-19, aşı, başladı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.