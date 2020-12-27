Pfizer-BioNTech aşılarının dün adaya gelmesinin ardından bugün Avrupa Birliği’yle aynı anda Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşıları başladı.

Kıbrıs Haber Ajansının haberine göre Lefkoşa'da bir Bakım Evi sakinlerinden 84 yaşındaki Andreas Raounas ve 88 yaşındaki Panagiota Loizou Fylaktou ile evin Müdürü Athos Matsas, Lefkoşa Bölgesi'nde COVID-19'a karşı aşılanan ilk vatandaşlardı. Güney Kıbrıs’ta 26 Aralık itibarıyla toplam 111 ölüm ve 19 bin 391 teyit edilmiş vaka bulunuyor.

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27/12/2020 12:03