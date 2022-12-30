Güney Kıbrıs'ta Covid-19 için toplantı

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Covid-19 salgınına bağlı epidemiyolojik durumu değerlendirmek amacıyla Sağlık Danışma Kurulu’nu acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, toplantının 2 Ocak tarihinde yapılacağını yazdı.

Habere göre Hacıpantelas konu hakkında yaptığı açıklamada, şu anda endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını aynı zamanda tedbirlerin de elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Hacıpantelas, halkın panik olmaması için toplantının yeni yıl sonrasına bırakıldığını tüm olguların da bu toplantıda değerlendirileceğini ifade etti.

Bu habere tepkiniz:



30/12/2022 10:21