Güney Kıbrıs'ta Covid-19 Teşhisi Konulan Tutuklu Kaldığı Otelden Firar Etti

ads ads ads ads
10/04/2021

ads
ads
Güney Kıbrıs'ta Covid-19 Teşhisi Konulan Tutuklu Kaldığı Otelden Firar Etti

Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ancak korona testi pozitif çıktığı için bu tür kişilerin tutulduğu “Eden” isimli otele yerleştirilen Suriye uyruklu bir şahıs firar etti.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, 38 yaşında Suriye uyruklu Ahmad Wesaim’in Larnaka’da işlediği hırsızlık suçundan tutuklandığını ve çarşamba günü tutulduğu otelden firar ettiğini belirttiler.
Rum polisinin her yerde söz konusu şahsı aradığı, nasıl firar ettiği konusunda ise soruşturma başlatıldığı da vurgulandı.

10/04/2021 14:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Güney Kıbrıs, covid-19, tutuklu, firar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.