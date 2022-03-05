Güney Kıbrıs’ta Covid-19 toplam 873 can aldı!

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05/03/2022

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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 toplam 873 can aldı!

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsünden ötürü hayatını kaybeden kişilerin sayısıyla ilgili olarak dün bir güncelleme yaptığı ve hayatını kaybedenlerin listesine 8 kişinin daha eklendiği haber verildi.

Buna göre, 4 Mart tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 861 değil 869 olduğunu yazan Alithia gazetesi, dün hayatını kaybeden 4 kişiyle birlikte toplam sayısının 873’e ulaştığını ekledi.

05/03/2022 14:05
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta Covid-19 toplam 873 can aldı!
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