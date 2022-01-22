Güney Kıbrıs’ta Covid-19 Vakaları Azalıyor Ama Yoğun Bakımlar Hala Sıkışık

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22/01/2022

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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 Vakaları Azalıyor Ama Yoğun Bakımlar Hala Sıkışık

Güney Kıbrıs’ta iki hafta önce 28 bin olan haftalık vaka sayısının bu hafta 13 bine düştüğü; ancak yoğun bakımlardaki durumun değişmediği bildirildi.

Politis gazetesi, son 2-3 gün içinde hastaneye yatarak tedavi gören kişi sayısında da küçük bir düşüş yaşandığını; ancak iki hafta önce çıkan binlerce vakanın, hastanelerde rekor sayıda entübe edilmiş hasta olmasına yol açtığını yazdı.
Haberde, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün, önümüzdeki iki haftanın zorlu geçeceği değerlendirmesinde bulunduğu kaydedilirken, hastanede tedavi görenlerin yüzde 77’sinin aşısız olduğuna vurgu yapıldı.

22/01/2022 17:00
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TAGS: güney kıbrıs
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