Güney Kıbrıs'ta COVID-19 vakalarının yüzde 83'ü iyileşti

13-26 Ocak arasındaki iki haftalık dönemde koronavirüs gelişmelerinin ardındaki verileri detaylandıran Cuma günü yayınlanan yeni bir ulusal izleme raporu, günlük vaka sayısında ve hastaneye kabullerde önemli bir düşüş gösterdi.

İki haftalık dönemde 26 bin 328 PCR ve 111 bin 662 hızlı test yapıldı.

Bu iki haftada tanı konulan vakaların 904'ü (yüzde 41,8) Limasol bölgesinde, 696'sı (yüzde 32,2) Lefkoşa'da, 321'i (yüzde 14,8) Larnaka'da, 124'ü (yüzde 5,7) Baf'ta, 77'si (yüzde 3,6) bildirilmiştir. Gazimağusa'da ve 43'ünün (% 2) ya İngiliz üslerinde olduğu ya da yurtdışında ikamet ettiği bildirildi ya da bilgi mevcut değildi.

Pozitiflik oranı da iyileşmiştir ve şu anda% 1 ile% 3 arasında değişmektedir.

İki haftalık dönemde hastaneye kabul sayısındaki düşüşe rağmen, Yoğun Bakım Ünitelerindeki yük hala yüksek, ancak en azından büyümeyi durdurdu.

Rapor, 26 Ocak'a kadar toplam 30.136 vaka tespit edildiğini ve 193 koronavirüs ölümü kaydettiğini gösterdi (Vaka Ölüm Riski-CFR: yüzde 0,6).

Koronavirüs ölüm oranı 100.000 kişide 21,7'dir. Şimdiye kadar 130 erkek (yüzde 67.4) ve 63 (yüzde 32.6) kadın virüse yenildi, ortalama 82 yaş (IQR: 74-87years).

Toplamda, koronavirüslü kişilerin% 4,9'u (1,474) 27 Ocak'a kadar hastanede tedavi gördü. Hastanede yatan hastaların medyan yaşı 66 idi (IQR: 52-78 yıl). Hastanede yatan vakalar çoğunlukla erkekti (859;% 58.3). Ocak ayında halen hastanede yatan 159 hastanın ortanca yaşı 71'dir (IQR: 61-79 yaş).

Genel olarak 156 vaka (hastanede yatan tüm hastaların% 10.6'sı) Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilmiştir. Yoğun Bakım Ünitesine kabul edilen hastaların ortanca yaşı 70'dir (IQR: 62-76 yıl). Yoğun Bakım Ünitsie hastaları çoğunlukla erkektir (105; yüzde 67,3).

27 Ocak'a kadar, yaşayan vakalar arasında, COVID-19 vakalarının yüzde 83'ü (24.929) izolasyondan kurtuldu bunların 1.315'i yüzde 5.3) iki kez negatif olarak test edildi ve 23.614'ü (yüzde 94.7) daha sonra serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanlığı, epidemiyolojik endekslerle ilgili göze çarpan gelişmelere rağmen, kısıtlama önlemlerinin kademeli olarak 1 Şubat'ta kaldırılmasının, nüksetmenin yeniden önlenmesi için aşırı dikkatli olunması gerektiği anlamına geldiğini vurguladı

Bu habere tepkiniz:



30/01/2021 11:55