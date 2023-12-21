Güney Kıbrıs’ta Covid vakaları artıyor

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21/12/2023

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Güney Kıbrıs’ta Covid vakaları artıyor


Güney Kıbrıs’ta son bir haftada kaydedilen koronavirüs vakalarında artış gözlemlendi.

Fileleftheros gazetesi, bir önceki hafta tedavi gören Covid vaka sayısının 25 ila 30 civarlarında olduğunu ancak bu sayının son bir haftada 60’a yükseldiğini belirtti. 6 hastanın ise Lefkoşa ve Limasol’daki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekte olduğu kaydedildi.

Haberde, hastaların çoğunluğunun yaşlı kişiler oldukları ve bir çoğunun da huzurevlerinde kalan kişiler oldukları vurgulandı.

21/12/2023 11:59
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TAGS: Covid-19, kktc, koronavirüs, ölüm
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