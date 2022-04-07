Güney Kıbrıs’ta covid19 önlemlerinin bazıları kalkıyor

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüsle mücadele için alınan bazı önlemlerde daha esnemeye gidiliyor.

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında, Ulaştırma Bakanı’nın, havalimanlarının işleyişi ve uçuşların normal gerçekleştirilmesine dair yeni eylem planına ilişkin önerisini kabul ettiğini yazan Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos’un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından “Cyprus Flight Pass” ve ülkelerin kategorilere ayrılmasının kaldırılacağını açıkladığını duyurdu.

18 Nisan’dan itibaren, epidemiyolojik durumlarına göre ülkelerin kategorilere ayrılmasının kaldırılacağı belirtilirken, yine aynı tarihten itibaren, “Cyprus Flight Pass” doldurulması ve alınması yükümlülüğünün de kaldırılacağı bildirildi.

DİĞER ÖNLEMLER

Alınan kararlar çerçevesinde, 11 Nisan Pazartesi’den itibaren dış mekânlarda zorunlu maske takılmasının kaldırılacağı belirtilirken, yine aynı tarihten itibaren, huzurevi, hastane, tıp merkezleri vb. yerler hariç olmak, Sağlık Bakanlığı yönergelerine uyulması kaydıyla, “Safe Pass” uygulamasının iş yerlerinde kaldırılacağı ifade edildi.

“Safe Pass” uygulamasının 18 Nisan’dan itibaren, alışveriş merkezlerindeki restoranlar hariç, perakende ticaret ve alışveriş merkezlerinde kaldırılacağı da kaydedilirken, pozitif vakaların ise izolasyonlarının 7’nci gününde ve aktif semptoma sahip olmamaları durumunda, hızlı test yapmaksızın otomatik olarak sonlanacağı belirtildi.

7’nci günden önce izolasyonlarını sonlandırmak isteyen vakaların ise 5’inci gün kendileri ödemek kaydıyla PCR testi yaptırabilecekleri kaydedilirken, pozitif vakaların yakın temaslılarının izolasyonunun ise 11 Nisan’dan itibaren 7 günden 5 güne düşürüldüğü ve bu kişilerin pozitif vakayla temaslarını takip eden 3’üncü ve 5’inci gün hızlı test yapmalarının ise zorunlu olduğu ifade edildi.

Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında, Sağlık Bakanlığının, pozitif vakalar, ölümler ve hastanede tedavi görenler konusunda günlük yaptığı açıklamanın, 15 Nisan Cuma’dan itibaren haftalık olarak yapılmasına da karar verildi.

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07/04/2022 15:31