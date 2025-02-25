Güney Kıbrıs’ta da en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

Güney Lefkoşa’da bu sabah saatlerinde 1983 yılından bugüne kadar kaydedilen en düşük sıcaklık kaydedildi.

“Philenews” haber sitesine göre, Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin, Güney Lefkoşa’nın “Athalassa” bölgesindeki ölçüm istasyonunda, istasyonun kurulduğu 1983 yılından bugüne kadarki sürede kaydedilen en düşük sıcaklık ölçüldü.

Haberde, bu sabah 05.57’de söz konusu istasyonda -3.7 santigrat dereceyle en düşük sıcaklık rekoru kırıldığı, bir önceki rekorun ise, 1 Mart 1985'te -3.3 derece olarak kayda geçtiği vurgulandı.

Öte yandan Cyprus Mail de, dün gece Güney Kıbrıs’ta elektrik talebinde rekor kırıldığını yazdı.

Güneyde dün gece talebin, 1.066 megawata ulaşarak Ocak 2022'deki önceki rekoru geride bıraktığı bildirildi.

Haberde, Vasiliko'daki iki elektrik üretim ünitesinin talebi karşılamak için limitlerinin üzerinde çalıştığı belirtilirken, bir ünitenin henüz tamir edilmediği kaydedildi.

-"Patatese son darbe"

Öte yandan “Alphanews” haber sitesi, dün gece kaydedilen soğuk havanın patates üreticilerine “son darbeyi vurduğunu” yazdı.

Haberde, Mağusa’nın “Kokkinohoria” (Kırmızı Köyler) bölgesinde “-6’lara varan soğuklar yaşandığı” belirterek “hiçbir ekili ürünün kurtulamadığı” vurgulandı.

Habere göre Rum “Patates Üreticileri Komitesi Başkanı” Andreas Karios yaptığı açıklamada, ülkenin gerek iç kesimleri gerekse sahil kesimlerinde ekili patateslerin soğuktan tamamen yandığını belirterek henüz filizlenmemiş patateslerin kurtulma ihtimali bulunduğunu, zararın çok büyük olduğunu sözlerine ekledi.