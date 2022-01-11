Güney Kıbrıs'ta depremde can kaybı yaşanmadı

Kıbrıs açıklarında bugün sabahın erken saatlerinde denizde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.6 olarak ölçülen depremde KKTC'de olduğu gibi Güney Kıbrıs'ta da can kaybı yaşanmadı.

Deprem nedeniyle panikten bazı vatandaşlar hafif yaralandı. Binalarda hafif hasarlar meydana geldi.

Deprem sırasında veya hemen sonrasında herhangi bir büyük hasar bildirilmezken, artçı şok aktivitesinin minimum düzeyde olması nedeniyle daha sonra bir tsunami uyarısı hatırlatıldı.

Salı günkü olay, 1996 yılında adadaki iki kişinin sismik aktivitenin kıyı şeridine yakın merkezlenmesinden sonra öldüğü daha güçlü bir depremin vurduğu aynı bölgede gerçekleşti.

9 Ekim 1996'da Baf ve Limasol'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem iki kişinin ölümüne ve evlerin hasar görmesine neden olmuştu.

10 Eylül 1953'te meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ise, çoğu Baf kent bölgesinde olmak üzere en az 40 kişi ölmüş ve yüzlerce ev yıkılmıştı

Bu habere tepkiniz:



11/01/2022 09:57