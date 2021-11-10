Güney Kıbrıs’ta devletin kasası 2022 yılının Ağustos ayına kadar dolu

Güney Kıbrıs’ta devletin kasasının 2022 yılının Ağustos ayına kadar dolu olduğu ve herhangi bir likidite sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan Rum Kamu Borcunun İdaresi Ofisi’nim dünkü açıklamasına göre, Covid-19 pandemisine rağmen devletin kasasında bulunan paranın önümüzdeki 12 ay boyunca öngörülen giderleri karşılamaya yeterli.

Haberde, önümüzdeki 3 yıl boyunca brüt finansal ihtiyaçların Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 5,2’si ile yüzde 9,7’si arasında seyretmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

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10/11/2021 14:55