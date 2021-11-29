Güney Kıbrıs’ta (Dikomo) köyüyle ilgili film gösterimi yapıldı

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29/11/2021

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Güney Kıbrıs’ta (Dikomo) köyüyle ilgili film gösterimi yapıldı

Güney Kıbrıs’ta dün Dikmen (Dikomo) köyüyle ilgili tarihi içerikli bir film gösterimi yapıldığı belirtildi.

Film gösterimini 300 civarında Dikmen kökenli Rum göçmenin izlediğini yazan Fileleftheros, filmin Güney Kıbrıs’taki “Aşağı Dikmen İhtiyar Heyeti” tarafından hazırlandığını ve gösterimin de Latsia Belediye Tiyatrosu’nda yapıldığını belirtti.

Filmde, 40 Dikmen kökenli Rum’un, Dikmen’deki yaşamla ilgili tarihi olaylar konusunda tanıklıklarda bulundukları ifade edilirken, filmin büyük bir kısmının darbe ve Barış Harekatı dönemiyle alakalı olduğu ifade edildi.

 

29/11/2021 11:48
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TAGS: Güney Kıbrıs, (Dikomo) film gösterimi
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