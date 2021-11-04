Güney Kıbrıs’ta doğal gaz kullanımının gecikmesi faturaları etkiliyor

Güney Kıbrıs’ta doğal gaz kullanımının gecikmesinin, elektrik faturalarına yüklü miktarların yansımasına neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Doğal Gazdan Ekonomik Şok” başlıklı, manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta doğal gaz kullanımının başlamasıyla pahalı enerjinin çevresel maliyetinden ve pahalı elektrik faturalarından kaçınılacağı yönünde beklenti olduğu ancak doğal gaz kullanımının gecikmesiyle bu öngörülerin hayata geçemediğini belirtti.

Gazete, elektrik üretimi maksatlı doğal gaz kullanımının gecikmesinin elektrik faturalarına yüksek oranları yansıttığını yazdı.

Gazete, doğal gaz kullanımının gecikmesinin çevresel sorunları da beraberinde getirdiğine, kirlilik nedeniyle milyonlarca ceza ödendiğine de dikkati çekti.

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04/11/2021 15:35